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Pitbull, beslediği kedilere saldırdı, tartıştığı sahibi ise burnunu kırdı!

Adana'da sahibinin tasmasız gezdirdiği Pitbull cinsi köpek sokaktaki kedilere saldırdı. Olayı görünce tepki gösteren kedileri besleyen Hande Solmaz ise köpeğin sahibi tarafından darp edildi. Genç kadının burnu kırılırken, gözaltına alınan Serken S. sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı

Giriş: 19.06.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
Kedilerini pitbull saldırısından koruyan kadına yumruk atıp burnunu kırdılar! - En son haberler
Pitbull saldırısında kedileri korumak isterken darp edildi!
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DHA

Adana'da Serkan S.'nin (24) Pitbull cinsi köpeği, komşusu Hande Solmaz'ın (32) beslediği sokak kedilerine saldırdı.

DHA'nın haberine göre kendisine tepki gösteren Solmaz'ın burnunu kıran Serkan S. (24), gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olay, 10 Haziran günü Seyhan ilçesinde meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi Hande Solmaz, gece saatlerinde sokakta beslediği kedilerine Pitbull cinsi köpeğin saldırdığını görünce evinden çıktı. Solmaz, köpeğin sahibi komşusu Serkan S.'ye tepki gösterdi.

İki komşu arasında çıkan tartışmada Serkan S., Solmaz´a yumruk attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Solmaz, hastaneye kaldırıldı. Burnunda kırık olduğu tespit edilen Solmaz darp raporu alırken, Serkan S. ise gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Serkan S., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KEDİLER BENİM GİBİ HEP TARTIŞIYORDU"

Yaşadıklarını anlatan Hande Solmaz, komşusunun kedileri sevmediğini belirterek, "Bu kişi mahallemize taşındığı yaklaşık 1 yıldan bu yana sokaktaki kedilerden rahatsız oluyor. Sürekli köpeğini başıboş bırakıyor ve kedilere saldırtıyor. Köpek saldırabilir bu onun doğasında var ama komşumuz tüm mahalledeki kediler benimmiş gibi benimle hep tartışıyordu. 'Bu kedileri buradan toplayacaksın, gideceksin yoksa katliam çıkar', 'Seni öldürmem için 1 mermi yeter' gibi tehditler savurdu. 'Beni mi tehdit ediyorsun?' dediğimde ise bana saldırdı. Darp etmeye başladı. Burnum kırıldı. Şikayetçi oldum. Darp raporu aldım. Uzaklaştırma kararı çıktı ama adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara itiraz edeceğim. Sürekli öldürmeyle tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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