SAHİPLENİLEN KEDİLERİN BÜYÜK DEĞİŞİMLERİ

Bir hayvan sahiplenmeye karar vermek gerçekten çok ciddi bir karar. Unutmayalım ki onlar birkaç aylık hevesler değil. Kedi ve köpekleri bunun bilincinde olarak sahiplenmek gerekir. Bu fotoğraflarda da terk edildikten sonra travma yaşayan veya sokaklarda dünyaya gelen kedilerin değişimleri yer alıyor. Bakılamadığı için terk edilen, sokağa atılan ya da sokakta doğan bu zavallıların sahiplendirildikten sonra ne kadar mutlu olduklarını yüzlerinden okuyabilirsiniz.