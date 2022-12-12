Pişmaniyenin daha önce hiç duymadığınız tarihçesi: Pişmaniye ismi nereden geliyor?

PİŞMANİYE İLE İLGİLİ HİKAYELER

Yağ, un, şeker ile yapılan ve gücü, kuvveti yerinde kollar isteyen bir tatlıdır pişmaniye ve neden pişmaniye dendiğine dair hikayeler vardır.

Bu tatlının yapımına girişenlerin, ağdaya kıvam tutturmakta karşılaştıkları güçlükler üzerine bu işe kalkışmış olmaktan duydukları pişmanlığı ifade ediyor tatlının adı.