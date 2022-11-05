Ülkece severek tükettiğimiz çayın tarihçesini hiç merak ettiniz mi? Hatta çayı o kadar çok tüketiyoruz ki milli içeceğimiz olarak tabir ediyoruz. Bu denli benimsediğimiz çay aslında bize ait değil! Çay, bir kaynağa göre M.Ö. 2737 yılına, Çin İmparatorluğu'na kadar dayanır. Hatta dilimize yer edinmiş Paşa çayı da sıklıkla kullanılır. Peki, bu paşa çayı nereden geliyor? Gelin hep birlikte paşa çayının tarihine inelim…