Kıymanın bozulduğunu nasıl anlarız? Nelere dikkat etmeliyiz?
Yemeklerin içerisinde sık sık kullanılan kıyma, çabuk bozulan besinlerin başında geliyor. Aldığınız kıymanın son kullanma tarihi geçmemiş olmasına rağmen, farklı nedenlerden dolayı kıymanız bozulmuş olabilir ve sağlığınız açısından tehlike arz edebilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için kıymayı kontrol etmek gerekir. İşte dikkat etmemiz gereken durumlar...
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Temel besin öğelerinden olan ve bizim de sıklıkla tükettiğimiz dana kıyma, lezzeti ve sağlık açısından faydaları kadar, bozulduğunda ise sağlığımızı tehdit edebilir. Kıymanın bozulup bozulmadığını anlamamızın yollarına gelin birlikte bakalım.
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Evinizdeki kıymanın bozulduğu nasıl anlaşılır?
1. Rengini kontrol edin
Taze etin rengi parlak kırmızı olur, fakat orta kısımlarda kahverengi bölümler olabilir çünkü dana kıyma hayvanın farklı kısımlarından hazırlanır. Kıymayı ne kadar uzun süre bekletirsen o kadar grileşir. Eğer etin büyük bir bölümü kırmızı veya kahverengi yerine gri bir renk almışsa en iyisi çöpe atın. Önceden paketlenmiş kıymanın iç kısmı kahverengi bir renk alır, çünkü oksijen orta kısmına ulaşamaz.
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2. Dokusunu inceleyin
Kıymanızı kontrol etmenin bir başka yolu da dokunma testi yapmaktır. Taze kıyma, sıktığınızda parçalanan nispeten sert bir kıvama sahip olmalıdır. Bununla birlikte, yapışkan veya sümüksü bir doku pişmiş veya çiğ olduğunda, bozulma bakterilerinin varlığına işaret edebilir. Hemen çöpe atmalısınız.
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3. Kokusunu kontrol edin
Bu test, etin bozulup bozulmadığını belirlemenin muhtemelen en kolay ve en hızlı yoludur. Hem çiğ hem de pişmiş kıyma için geçerlidir. Taze kıymanın kokusu neredeyse hiç hissedilmese de, ekşimiş etin keskin, kokuşmuş bir kokusu vardır. Bir kez bozulduğunda, artık yenmesi güvenli değildir.
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4. Son tüketim tarihini kontrol edin
Çiğ kıyma, önerilen tüketim tarihinden 1 veya 2 gün geçtikten sonra kullanılabilir. Tarihe bakın ve kaç gün geçtiğini kontrol edin eğer eskiyse çöpe atın.
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5. Görüntüsünü inceleyin
Sağlıklı kıyma, içinden beyaz yağ şeritleri geçen pembe renkte olacaktır. Oksidasyon yani oksijene aşırı maruz kalma biraz griliğe yol açacaktır, ki bu mutlaka yolun sonu değildir.
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Ancak etiniz tamamen griye döndüyse, koyu gri lekeleri varsa veya herhangi bir miktarda küf oluşmaya başladıysa, tüm paketi atmanın zamanı gelmiştir. Gördüğünüz küfü çıkarmaya ve kalan kıymayı kurtarmaya kalkışmayın. Yüzeyin altında daha fazla küf büyüyor olabilir.
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Doğru kullanım ve saklama nasıl olmalıdır?
- Dokunulduğunda soğuk ve iyi durumda, deliksiz veya çiziksiz bir paket seçin.
- Çapraz kontaminasyonu veya bakterilerin diğer gıda maddelerine yayılmasını önlemek için çiğ eti sepetinizde ayrı tutun.
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- Eve geldiğinizde veya satın aldıktan sonra 2 saat içinde soğutun veya dondurun.
- Artan yemeklerinizi piştikten sonra 2 saat içinde buzdolabına koyun ve 3-4 gün içinde tüketin.
Kaynak: Healthline/Wikihow/99counties
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