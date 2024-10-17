Evinizdeki kıymanın bozulduğu nasıl anlaşılır?

1. Rengini kontrol edin

Taze etin rengi parlak kırmızı olur, fakat orta kısımlarda kahverengi bölümler olabilir çünkü dana kıyma hayvanın farklı kısımlarından hazırlanır. Kıymayı ne kadar uzun süre bekletirsen o kadar grileşir. Eğer etin büyük bir bölümü kırmızı veya kahverengi yerine gri bir renk almışsa en iyisi çöpe atın. Önceden paketlenmiş kıymanın iç kısmı kahverengi bir renk alır, çünkü oksijen orta kısmına ulaşamaz.