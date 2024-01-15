Pişirme gerektirmeyen yulaflı enerji topları

Kendi damak tadınıza göre özelleştirebileceğiniz, öğrenci dostu ve yapımı oldukça basit olan bir tatlı tarifi ister misiniz? Özellikle yoğun bir gün geçirecekseniz sizi gün boyunca tok tutabilecek nefis bir yulaf ezmesi topu atıştırması yapabilirsiniz. İşte, tarifin detayları...