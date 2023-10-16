Piper Laurie 91 yaşında vefat etti

"ZAMANIMIZIN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİYDİ"



Ünlü oyuncunun vefatını menajeri Marion Rosenberg, doğruladı. Üzüntüsünü dile getiren Rosenberg, 'Variety'ye yaptığı açıklamada, "Güzel bir insandı ve zamanımızın en büyük yeteneklerinden biriydi" dedi.