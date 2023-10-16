Piper Laurie 91 yaşında vefat etti
91 yaşındaki ABD'li oyuncu Piper Laurie, Los Angeles'ta yaşamını yitirdi. Acı haberi Laure'nin menajeri Marion Rosenberg, "Zamanımızın en büyük yeteneklerinden biriydi" sözleriyle duyurdu
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Üç kez Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncu Piper Laurie'den acı haber geldi. Laure, 91 yaşında hayata veda etti.
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'The Hustler and Carrie'deki rolüyle hatırlanan Piper Laurie'nin bir süredir hasta olduğu ve Los Angeles'ta hayata gözlerini yumduğu açıklandı.
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"ZAMANIMIZIN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİYDİ"
Ünlü oyuncunun vefatını menajeri Marion Rosenberg, doğruladı. Üzüntüsünü dile getiren Rosenberg, 'Variety'ye yaptığı açıklamada, "Güzel bir insandı ve zamanımızın en büyük yeteneklerinden biriydi" dedi.
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ADINI MENAJERİ DEĞİŞTİRMİŞTİ
22 Ocak 1932'de doğan Piper Laurie, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Los Angeles'a taşınmıştı. Asıl adı 'Rosetta Jacobs'tu ancak menajeri oyuncunun adını 'Piper Laurie' olarak değiştirmişti.
Fotoğraflar: Reuters, Depo Photos