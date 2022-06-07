"Bu konser için 57 yıl bekledim"

DHA

Sahneye çıktıkları an itibarıyla hayranlarının ıslıklı alkışlarıyla karşılanan "Nick Mason's Saucerful of Secrets" adlı grubun solisti Nick Mason, sevenlerine Türkçe, "Hoş geldiniz." diyerek, kısa bir konuşma yaptı.

"KONSER İÇİN TÜRKİYE'YE GELMEM 57 YILIMI ALDI"

"Konser için Türkiye'ye gelmem 57 yılımı aldı." diyen usta müzisyen, tezahüratlar eşliğinde konserin başlama vuruşunu yaptı. Türkiye'deki ilk konserini veren "Nick Mason's Saucerful of Secrets", müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Gecede, Pink Floyd şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

Nick Mason

"Nick Mason's Saucerful of Secrets", Pink Floyd'un ilk albümünde yer alan şarkıların yanı sıra 1972 tarihli "Obscured by Clouds" albümünden şarkılar da seslendirdi. Ayrıca ilk kez “Echoes" parçasını da bu konserde çaldı.

Konserin açılışını "Daysö" parçasıyla yapan grup, konser için hazırladığı repertuvarda "Arnold"', "Emily", "Astronomy", "Bike", "Saucerful", "Burning Bridges", "Remember Days", "Fearless", "Childhoods End", "If / Atom / If" gibi sevilen parçalarına yer verdi. "Nick Mason's Saucerful of Secrets", toplamda 18 şarkı seslendirdi.

İSTANBUL'DA TARİHİ YERLERİ ZİYARET ETTİLER

İstanbul konseri için çok heyecanlandıklarını dile getiren grup üyeleri Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris ve Dom Beken, konser öncesi İstanbul'da tarihi yerleri gezdi.

Bol bol fotoğraf çekimi yapan grup, sosyal medya hesaplarından Ayasofya Camii önünde çektirdikleri fotoğrafı da paylaştı.