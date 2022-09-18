'Arabesk' tepkisi: Marifet değil!

DHA

Müzisyen grup Pinhani, geçtiğimiz akşam Ordu'da ilk kez gerçekleştirilen Zümrüt Fındık Festivali'nde konser verdi.

Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen konserde grubun solisti Sinan Kaynakçı, isim vermeden yeni çıkardıkları 'Bilir O Beni' adlı şarkının arabesk olarak seslendirilmesine tepki gösterdi.

"MARİFET DEĞİL!"

Kaynakçı, "Adam her şeyi arabeske çevirerek bir yerlere varmaya çalışıyor. Olmaz ki! Tiktok'ta video çeken arkadaşlara sesleniyorum. Devamlı arabesk, arabesk... Bir de her gün arıyorlar, 'Şu şarkıyı ver de arabesk biz de albüme koyalım' diye... Yani kimler kimler aradı. Bütün arabeskçiler aradı. Güzel bir şarkının arabesk olarak seslendirilmesi marifet değil" diye konuştu. Kaynakçı, ardından 'Bilir O Beni' parçasını, Karadeniz şivesiyle seslendirdi.

Fotoğraflar: DHA, AA.