Pınarbaşı, bayramda nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı

Merkez nüfusu yaklaşık 2 bin 500 olan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, 'Dünyanın en derin ikinci kanyonu' olarak gösterilen Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçeyi 9 günlük tatilde yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.