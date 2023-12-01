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        Haberler Spor Basketbol STBL Pınar Karşıyaka deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni devirdi! - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni devirdi!

        Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-85 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 22:19 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:19
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        Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir'i devirdi!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın açılış maçında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 93-85 yendi.

        Pınar Karşıyaka bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji ise 6. kez mağlup oldu.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

        Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 15, Taylor 11, Muhammed Baygül 3, Scrubb 15, Cavanaugh 16, Bouteille 13, Berkay Candan 5, Can Maxim Mutaf 6, Akif Egemen Güven, Arca Tülüoğlu 1

        Pınar Karşıyaka: Vittorio Brown 10, Kenan Sipahi 12, Martin 8, Thomas Akyazılı 2, Carey 15, McCollum 25, Jaylon Brown 13, Hakan Sayılı 5, Furkan Haltalı 3,

        1. Periyot: 22-22

        Devre: 49-50

        3. Periyot: 71-72

        Beş faulle çıkanlar: 31.19 Can Maxim Mutaf, 39.44 Taylor (Bahçeşehir Koleji)

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