Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aile yemeği
Geçtiğimiz ay İtalya'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, aile arasında nikâh yemeği düzenledi. Kaan Yıldırım, kayınpederiyle kebap yaptı
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Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 17 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, sonrasında yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği ile kutlamışlardı.
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Yaklaşık 3 aylık hamile olan Pınar Deniz'in anne ve babası nikâha katılmamıştı. Ünlü oyuncu, "Ailem vize probleminden dolayı gelemedi" demişti.
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Kaan Yıldırım, eşi Pınar Deniz'in ailesiyle bir araya geldi.
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Aileleriyle yemek yiyen çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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Kaan Yıldırım, kayınpederiyle kebap yaparken çekilen fotoğrafına; "Kebap bizim işimiz" notunu düştü.
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