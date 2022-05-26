"FESTİVAL ÇOK HEYECANLIYDI"

Deniz, "Cannes Film Festivali sizin için nasıl geçti?" sorusuna "Benim için çok heyecanlıydı, çünkü ilk defa kırmızı halı deneyimim oldu. 'Heyecanlanmam' diye düşündüm, yine çok gerilmedim ama bütün flaşlar üstümde olunca tabi güzel bir deneyimdi. Bir de 'Squid Game'in yönetmeni vardı, çok sevdiğim oyuncular ile aynı ortamda bulunmak benim işin çok büyük bir deneyimdi. Ben birazcık rahatsız etmek istemediğim için yanlarına gitmedim, Tarantino'yu çok severim, diğer sevdiğim oyuncular da vardı. Hepsi ile kahvaltı yaptım tabii ki ama konuşmadım, aynı otelde kalıyorduk. Onlar ile aynı ortamda olmak bile benim için ayrı bir deneyim oldu." dedi.