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Pınar Deniz: Kaan Urgancıoğlu benim en büyük destekçim!

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösteren Pınar Deniz, etkinlik dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Festival hakkında samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun fotoğrafına yaptığı kalp emojili yorumuyla ilgili "Kaan beni desteklemek için yaptı. Kendisi benim en büyük destekçim" dedi

26.05.2022 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oyuncu Pınar Deniz (28), Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 75'incisi düzenlenen Canes Film Festivali'nde boy göstermişti.

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Deniz, önceki gün festival dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Kırmızı halıda giydiği kıyafetiyle dikkatleri üzerinde toplayan ünlü oyuncu, gazetecilerle sohbet etti.

  • "FESTİVAL ÇOK HEYECANLIYDI"

    Deniz, "Cannes Film Festivali sizin için nasıl geçti?" sorusuna "Benim için çok heyecanlıydı, çünkü ilk defa kırmızı halı deneyimim oldu. 'Heyecanlanmam' diye düşündüm, yine çok gerilmedim ama bütün flaşlar üstümde olunca tabi güzel bir deneyimdi. Bir de 'Squid Game'in yönetmeni vardı, çok sevdiğim oyuncular ile aynı ortamda bulunmak benim işin çok büyük bir deneyimdi. Ben birazcık rahatsız etmek istemediğim için yanlarına gitmedim, Tarantino'yu çok severim, diğer sevdiğim oyuncular da vardı. Hepsi ile kahvaltı yaptım tabii ki ama konuşmadım, aynı otelde kalıyorduk. Onlar ile aynı ortamda olmak bile benim için ayrı bir deneyim oldu." dedi.

  • "SADE OLMAK İSTEDİM"

    Ünlü oyuncu, kırmızı halıya giymeyi tercih ettiği kıyafetiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

    Biraz daha duru ve sade olmak istedik zaten. Bir de mücevher olduğu için, sade giyinip, mücevherlerin ön planda olmasını istedik.

  • "FİLMİMİN ORADA YARIŞMASINI ÇOK İSTERİM"

    Cannes Film Festivali'yle ilgili hayalinden de bahseden Pınar Deniz, "Bir gün orada filmimin yarışmasını çok isterim. Orada bizi gerçekten çok seviyorlar, halktan yoğun bir ilgi vardı." dedi.

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