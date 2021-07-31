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Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı ilk kez el ele görüntülendi! - Magazin haberleri

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı ilk kez el ele görüntülendi!

Film setindeki arkadaşlıkları aşka dönen oyuncu Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, önceki gün Bebek'teydi. Deniz ile Kirazcı, Marmaris tatili sonrası ilk kez el ele objektiflere yansıdı

31.07.2021 - 11:48 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Aşkın Kıyameti' adlı filmde birlikte rol aldıktan sonra arkadaşlıkları aşka dönen Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, geçtiğimiz gün dostlarıyla birlikte Bebek'teki bir mekanda kahve içti.

  • AŞIKLAR EL ELE

    Çıkışta utangaç tavırlar sergileyen ikili, ilk kez el ele görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pınar Deniz, spor yaptıktan sonra sevgilisiyle buluştuğunu ifade etti.

  • "İŞLERİMİZE ODAKLANDIK"

    Yeni projelerinin başlamak üzere olduğunu belirten çiçeği burnunda aşıklar, "İkimizde yeni projelerimize odaklandık, umarım başarılı işler olur." ifadelerini kullandı.

  • "İKİMİZ DE EVCİMEN İNSANLARIZ"

    Pandemi süresince hep evde kaldıklarını söyleyen Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, "Kısa bir tatil yaptıktan sonra geldik. Pek dışarı çıkmadık. İkimizde evcimen insanlar olduğumuz için dışarıyı pek aramadık." diye konuştu.

  • AŞKLARI MARMARİS'TE BELGELENMİŞTİ

    Öte yandan Deniz ile Kirazcı'nın aşkı, geçtiğimiz haftalarda Marmaris'te belgelenmişti.

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