Deniz, daha önce de 'Bir Deli Rüzgar' dizisinin setinde tanıştığı Berk Cankat ile birliktelik yaşamış, daha sonra da adı Engin Akyürek ile anılmıştı.

Kirazcı da bir dönem meslektaşı Bestemsu Özdemir ile birlikteydi.