Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın tekne tatili
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde görüntülendi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve bu yaz nikâh masasına oturması beklenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Bodrum'da objektiflere yansıdı.
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Oyuncu çift, Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde görüntülendi.
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Pınar Deniz'in teknede güneşlendiği sırada, Kaan Yıldırım, zodyak botun önünde köpeğiyle renkli görüntüler verdi.
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Tekneye dönme vakti geldiğinde kendilerini karşılayan Pınar Deniz, sevgilisiyle köpeklerinin suya girdiği anları görüntülendi.
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, sonrasında teknenin ön bölümüne geçip güneşlendi.
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Teknenin iç kısmında sevgilisini defalarca öpen Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’in kendisine kitap okuduğu anları da dikkatle dinledi.
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İşte ünlü çiftin tatilinden objektiflere yansıyan diğer kareler...
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