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        Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın tekne tatili - Magazin haberleri

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın tekne tatili

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:51
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve bu yaz nikâh masasına oturması beklenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Bodrum'da objektiflere yansıdı.

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          Oyuncu çift, Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde görüntülendi.

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          Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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          Pınar Deniz'in teknede güneşlendiği sırada, Kaan Yıldırım, zodyak botun önünde köpeğiyle renkli görüntüler verdi.

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          Tekneye dönme vakti geldiğinde kendilerini karşılayan Pınar Deniz, sevgilisiyle köpeklerinin suya girdiği anları görüntülendi.

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          Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, sonrasında teknenin ön bölümüne geçip güneşlendi.

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          Teknenin iç kısmında sevgilisini defalarca öpen Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’in kendisine kitap okuduğu anları da dikkatle dinledi.

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          İşte ünlü çiftin tatilinden objektiflere yansıyan diğer kareler...

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