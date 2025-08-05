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        Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aile mutluluğu - Magazin haberleri

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aile mutluluğu

        Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, oğulları Fikret Hakan ile çıktıkları tatilden paylaştıkları karelerle adeta mutlu bir aile tablosu çizdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 19:42 Güncelleme: 05.08.2025 - 19:42
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        Ünlü çiftin aile mutluluğu
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        Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti, kısa süre önce ilk çocuklarını kucaklarına alarak mutluluklarını ikiye katladı.

        Deniz, geçtiğimiz aylarda oğlu Fikret Hakan'ı dünyaya getirmiş, anne olmanın sevincini zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaşmıştı.

        Mutlu çift, şu sıralar oğullarıyla birlikte tatile çıktı.

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        Deniz’in, oğluyla ve Yıldırım ile birlikte şezlongda geçirdikleri anlara dair yaptığı son Instagram paylaşımları ilgi gördü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Pınar Deniz
        #Kaan Yıldırım

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