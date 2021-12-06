Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş!

Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz, sevgilisiyle ilişkisi hakkında konuştu. Deniz ile rol aldıkları projenin setinde tanıştıklarını ifade eden Deniz, "Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı" itirafında bulundu

06.12.2021 - 11:55 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • "Aşk 101", "Vatanım Sensin", ve "İnsanlar İkiye Ayrılır" gibi projelerde rol alan Pınar Deniz, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Deniz, 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanıştığı meslektaşı Yiğit Kirazcı ile arkadaşlığının aşka dönüştüğünü açıkladı.

  • "KENDİSİ BANA İLK GÖRÜŞTE BOŞ DEĞİLMİŞ"

    Elle Dergisi'ne konuşan Pınar Deniz, "İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik, güzellik işte..." ifadelerini kullandı.

  • "BENİ OLDUĞUM GİBİ KABUL EDİYOR"

    "Yiğit beni olduğum gibi kabul ediyor. Bazen çok zıt düşünüyoruz ama sırf birbirimizi daha iyi anlamak için dünyamızı genişletiyoruz." diyen ünlü oyuncu, "Bir düşünce üzerine saatlerce konuşabiliyor olmamızı seviyorum. Arada deliliğim tutuyor ama başka biri olsam kendimin sevgilisi olurdum herhalde." şeklinde konuştu.

  • Kurduğu ilişkilerin sevgi odaklı olduğunu belirten Deniz, "Gerçekten sevdiğim insanın her anlamda iyiliğini düşünüyorum. Alan benim için çok önemli. O yüzden karşımdakinin yaşadığı her ana saygı duymaya çalışırım." dedi.

  • "SEVGİ VARSA EMEK VERMEK ZORUNLU BİR HAL"

    İlişkinin devam etmesi için en önemli kriterin sabır ve özveri olduğunu ifade eden Pınar Deniz, "Adı üstünde; ilişki. Birden fazla birbirine benzemeyenin ortak bir dil yakalama çabası. Eğer temelinde sevgi varsa, emek vermek zorunlu bir hal. Birbirini anlama, kişisel algılama ve biz olma duygusuna erişildiğinde ilişki çok daha kalıcı ve sağlam oluyor bence." açılamasını yaptı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.