"SOSYAL MEDYADA BİZİMLE EĞLENİYORLAR"

2008 yılında beri Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Su adında bir kızı olan oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımlara gelen yorumlar hakkında da "Sosyal medyada bizimle eğleniyorlar galiba, 'Nasıl laf çaktım' diyorlar. Biz de armut toplamıyoruz, her lafın cevabı var." ifadelerini kullanmıştı.