"EVLENECEK HALİM YOK, İKİ GÜN EĞLENECEĞİM"

2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan oyuncu, sevgililik dönemlerinde yaşadığı bir olayı şu ifadeleri kullanarak anlattı:

Kocam Yağmur, magazinden, sosyal medyadan en uzak ve umursamaz insan. İlk flört dönemimizde yakın arkadaşlarımdan biriyle tanıştırdım. 'Bebek yüzlü ya ne yaptığının farkında mısın?' diye sordu. 'Evet, evlenecek halim yok, 2 gün gönül eğlendireceğim' yanıtını verdim.