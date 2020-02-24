Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Koşar adımlarla mağazaları dolaşan Altuğ, "Acelem var çocuklar, iyi çalışmalar" dedikten sonra yoluna devam etti.

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