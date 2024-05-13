Bursa'da piknik alanında satırlı masa kavgası
Bursa'da piknik alanında iki aile arasında 'yer' kapma nedeniyle satırlı sopalı kavga çıktı. Kavga, jandarma ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle son buldu.
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki piknik alanında iki aile arasında 'yer' meselesi yüzünden tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede sopa ve satırların kullanıldığı kavga dönüştü.
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İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı sonlandırmak için jandarma ekipleri biber gazı kullanmak durumunda kaldı.
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Kavgaya karıştıkları belirlenen taraflardan çok sayıda kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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