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        Bursa'da piknik alanında satırlı masa kavgası

        Bursa'da piknik alanında iki aile arasında 'yer' kapma nedeniyle satırlı sopalı kavga çıktı. Kavga, jandarma ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle son buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:27
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          Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki piknik alanında iki aile arasında 'yer' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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          Tartışma kısa sürede sopa ve satırların kullanıldığı kavga dönüştü.

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          İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

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          Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı sonlandırmak için jandarma ekipleri biber gazı kullanmak durumunda kaldı.

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          Kavgaya karıştıkları belirlenen taraflardan çok sayıda kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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          Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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