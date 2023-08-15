Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
Gaziantep'te, arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gittiği bağ evinde elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Zeliha Elmas hastaneye kaldırıldı. Elmas, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı
Gaziantep'te olay, Nizip ilçesine bağlı Uluyatır Mahallesi´nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte bağ evine pikniğe giden Zeliha Elmas (23), prize fiş taktığı sırada elektrik akımına kapıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'da yer alan habere göre yaralanan Elmas, arkadaşlarının ihbarıyla adrese sevk edilen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI AMA KURTARILAMADI
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeliha Elmas, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Zeliha Elmas´ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.