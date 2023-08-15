Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı! - Gaziantep haberleri

        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!

        Gaziantep'te, arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gittiği bağ evinde elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Zeliha Elmas hastaneye kaldırıldı. Elmas, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'te olay, Nizip ilçesine bağlı Uluyatır Mahallesi´nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte bağ evine pikniğe giden Zeliha Elmas (23), prize fiş taktığı sırada elektrik akımına kapıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre yaralanan Elmas, arkadaşlarının ihbarıyla adrese sevk edilen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        YOĞUN BAKIMA ALINDI AMA KURTARILAMADI

        Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeliha Elmas, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Zeliha Elmas´ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Habertürk Anasayfa