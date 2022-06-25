Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Pierria Henry'nin sözleşmesindeki yalnızca NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanma kararı aldığı belirtilerek, "Sporcumuzun Avrupa'ya dönme kararı alması halinde hakları Fenerbahçe Beko'da olacaktır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Pierria Henry'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

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