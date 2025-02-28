2025 RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2025 yılı pide fiyatlarına ilişkin basın toplantısında, "Geçen yıl azami satış fiyatı kilogramı 60 lira olan ramazan pidesi, bu yıl Türkiye'nin her yerinde azami 81 liranın üzerinde olmayacak. Yani geçen sene Ankara ilinde 250 gramı 15 TL’ye satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 liradan satılmış olacak. Fiyat artışına bakmış olduğumuzda yüzde 33’lük bir artış söz konusu oluyor. Yine aynı şekilde İstanbul ilinde geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 lira olarak satılacak. Antalya ilinde de geçen sene 250 gramı 15 liradan satılmış, bu sene 20 liradan satışa sunulacak” dedi.