Philip Awuku'nun pasaport süresinden kaynaklı vize alamadığı ortaya çıktı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ganalı futbolcu Philip Gameli Awuku'nun vize alamadığı gerekçesiyle ülkesinde rehin kaldığını açıklayarak, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu bilgilendirdiklerini ve yetkililere çözüm için çağrıda bulunmuşlardı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Gana Türk Büyükelçiliği'nin Philip Gameli Awuku'nun geri dönüş sürecinde ihmalinin olmadığı öğrenildi. Awuku'nun pasaportunu yenilediğinde de 1 gün içinde vizesinin verildiği Türkiye'ye gelebileceği bilgisine ulaşıldı.