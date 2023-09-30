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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Tuzlaspor Philip Awuku'nun pasaport süresinden kaynaklı vize alamadığı ortaya çıktı - Futbol Haberleri

        Philip Awuku'nun pasaport süresinden kaynaklı vize alamadığı ortaya çıktı

        Tuzlasporlu futbolcu Philip Awuku'nun ülkesi Gana'da vize alamadığı için rehin kalmasının pasaport süresinden kaynaklandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 20:13 Güncelleme: 30.09.2023 - 20:13
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        Awuku'nun sorunu çözüme ulaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ganalı futbolcu Philip Gameli Awuku'nun vize alamadığı gerekçesiyle ülkesinde rehin kaldığını açıklayarak, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu bilgilendirdiklerini ve yetkililere çözüm için çağrıda bulunmuşlardı.

        Türkiye Futbol Federasyonu ve Gana Türk Büyükelçiliği'nin Philip Gameli Awuku'nun geri dönüş sürecinde ihmalinin olmadığı öğrenildi. Awuku'nun pasaportunu yenilediğinde de 1 gün içinde vizesinin verildiği Türkiye'ye gelebileceği bilgisine ulaşıldı.

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