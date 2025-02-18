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        Haberler Spor Futbol PFDK kararları açıklandı! - Futbol Haberleri

        PFDK kararları açıklandı!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantıda aldığı kararları açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:26 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:26
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        PFDK kararları açıklandı!
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        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantıda aldığı kararları açıkladı.

        Kararlar şöyle;

        1- KOCAELİSPOR Kulübünün, 11.02.2025 tarihinde oynanan MANİSA FK-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR KALE ARKASI numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        2- ADANASPOR A.Ş. görevlisi BİRKAN BUDAK ’ın, 12.02.2025 tarihinde oynanan EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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        3- ESENLER EROKSPOR Kulübü tercümanı OZAN AKAR’ın, 12.02.2025 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        4- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK sporcusu VALON ETHEMI’nin, 12.02.2025 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka dördüncü hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK sporcusu MUAMMER SARIKAYA’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

        5- ŞANLIURFASPOR Kulübü antrenörü EVREN SÖNMEZIŞIK’ın, 13.02.2025 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü sporcusu PHILIP GAMELI AWUKU’nun, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        6- CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu CEBIO SOUKOU’nun, 13.02.2025 tarihinde oynanan CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 13.02.2025 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN 401-405, BATI VIP TRİBÜN VIP SOL, DOĞU TRİBÜN 304, GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 207 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.

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