PFDK'dan Fenerbahçe'ye kısmi tribün kapatma cezası
PFDK, Fenerbahçe'ye kısmi tribün kapatma cezası verildiğini açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye çirkin ve kötü tezahürattan ötürü kısmi tribün kapatma cezası verdi.
PFDK'nın aldığı karar şöyle;
"FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 16.02.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN C-D-E-F, KUZEY TRİBÜN B-E-C-D-K, MARATON ÜST TRİBÜN E-F-G-H, MARATON ALT TRİBÜN F-G-H, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."