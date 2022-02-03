Regaip Kandili'nde Peygamberimiz ne yapar, nasıl ibadet ederdi? Hayatın hemen her alanında olduğu gibi inanlar Regaip Kandili'nde de sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'i örnek almak için sahih hadis ve alimlerin aktardığı sünnetleri rehber olarak alıyorlar. Peki, peygamberimiz Hz. Muhammed Regaip kandilinde nasıl ibadet ederdi? İşte merak edilenler...

PEYGAMBERİMİZ REGAİP KANDİLİN'DE NE YAPARDI!

Peygamber efendimizin hadislerinde Regaip Kandili ifadesi geçmemektedir. Bu gecenin adı Kur'an'da da geçmemektedir. Ancak Hadis'i şeriflerde Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi ile ilgili övgüler ve dualar bulunmaktadır. Yine hadis ve siyer uzmanlarına göre peygamberimiz bir kandil ibadeti belirtmemekle beraber Regaip Kandili gününde oruç tutar, gecesinde ise nafile namaz kılarak ibadet ederdi. Ayrıca bazı uzmanlar Peygamberimizin bu geceye hususi olmak üzere 12 rek'at nafile namaz kıldığı da rivayetler arasında yer almaktadır.

Genel olarak ise peygamber efendimiz bir geceye hususi olmaksızın her ibadetinde sıklıkla tevbe-i istiğfar eder bol bol Kur'an-ı Kerim okuyup tefekkür ederdi. Ayrıca kandil gecelerine müstesna olmaksızın her gece de gece namazına kalkar ibadet ederdi.