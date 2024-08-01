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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Peter Etebo, Türkiye'ye döndü - Futbol Haberleri

        Peter Etebo, Türkiye'ye döndü

        Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen orta saha oyuncusu Peter Etebo'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 21:19 Güncelleme: 01.08.2024 - 21:19
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        Eski Galatasaraylı, Türkiye'ye döndü!
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        2020-2021 sezonunda Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Peter Etebo, tekrar Türkiye'ye döndü.

        1. Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Stoke City forması giyen Peter Etebo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'miz, Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo'yla 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Yeni sezon transfer çalışmalarını devam ettiren kırmızı-karalarımız, Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo'yla anlaştı. Türkiye liglerinde Galatasaray A.Ş. forması da giymiş olan tecrübeli oyuncuyla Gençlerbirliği'miz 2 yıllık anlaşma imzaladı. Nijeryalı tecrübeli orta saha oyuncusu, futbol kariyeri boyunca sırasıyla; Feirense, Warri Wolves FC, Las Palmas, Stoke, Getafe, Galatasaray, Watford, Aris, takımları formasını giydi." denildi.

        Oghenekaro Peter Etebo'ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-kara forma altında başarılar diliyoruz.

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