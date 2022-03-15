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Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu boşanıyor!

Bir döneme dansı ve şarkılaryla damgasını vuran Petek Dinçöz, iş insanı Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir erkek çocukları bulunan ikili, evliliklerini noktalamaya karar verdi

15.03.2022 - 14:08 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Televizyon ve sanat dünyasından bir boşanma haberi daha geldi. Şarkıcı Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu'nun 8 yıllık evlilikleri bitiyor.

  • "OĞLUMUZ İÇİN ANNE-BABA İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"

    Ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyuran Petek Dinçöz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle...

  • Dinçöz, daha sonra avukatı İmran Işık aracılığıyla "Müvekkilim Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu yaklaşık 8 yıldır evli olup anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardır. Her iki taraf da evlilik birliğinin devam etmeyeceği hususunda aynı düşüncede olduğundan taraflar arasında anlaşmalı boşanmaya dair protokol akdedilmiş ve karar verilmiştir. Bundan sonrasında taraflar müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu için birbirlerine olan saygılarını ve arkadaşlıklarını kaybetmeden ilişkilerini sürdüreceklerini beyan etmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde paylaşımda bulundu

  • BİR ÇOCUK ANNESİ

    2014'te Kodaloğlu ile evlendikten sonra uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürdüren Dinçöz, 2017 yılında oğlu İrfan Aslan'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.

  • "2. KEZ ANNELİK HEYECANIM YARIM KALDI"

    Öte yandan 2020 yılında ikinci kez anne olacağını duyuran Petek Dinçöz, kısa bir süre sonra bebeğini kaybetmişti.

    Dinçöz, üzüntüsünü "Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın." sözleriyle dile getirmişti.

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