Anne şoka girdi! Pusette bebek vardı!

İHA

Eskişehir'de edinilen bilgilere göre olay, Şarhöyük Mahallesi Yücel Sokak üzerinde insanı "pes" dedirten bir olay meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir otomobil, yolun kenarından geçmeye çalışan annenin kontrolündeki ve içinde 6 aylık çocuğun bulunduğu bebek arabasına çarparak yoluna devam etti.

BEBEK ARABASI PARÇALANDI

İHA'da yer alan habere göre kazanın etkisiyle bebek arabasının bir kısmı parçalanırken, 6 aylık çocuk ve annesi olaydan yara almadan kurtuldu.

ANNE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Duyarsız sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, anne olayın şokuyla birlikte hemen çocuğunun durumunu kontrol etti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çevrede bulunan vatandaşlar ise anne ve çocukla ilgilenmek üzere yanlarına gitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.