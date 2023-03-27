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Herkesin başına gelebilir! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem!
Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, kendilerini 'emlakçı' olarak tanıtan dolandırıcıların, noter veya tapu müdürlüklerinden mesai bitimine yakın randevu alıp, satış ücretini banka hesabına havale ettirdikten sonra konut almak isteyenleri, 'Mesai bitti, işlemlere yarın devam edelim' sözü ile kandırdığını söyledi. Çağlar, "Günde 5-6 dolandırıcılık şikayeti alıyoruz" dedi
Herkesin başına gelebilir! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem!
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DHA
Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası kentin göç almasıyla başlayan konut sıkıntısının, otellere yerleştirilen depremzedelerin de ev arayışına girmesiyle sürdüğüne dikkati çekti.
"ANTALYA'DA KİRALIK VE SATILIK EV ÇOK AZ"
DHA'da yer alan habere göre kentteki kiralık evlerin 7 bin liradan, satılık 1+1 konut fiyatlarının da 1 milyon liradan başladığını belirten Çağlar, "Antalya'da kiralık ve satılık konut yok denecek kadar az sayıda" dedi.
MESAİYE YAKIN RANDEVU TERCİHİ
Ev arayışına girenlerin internet sitelerindeki ilanlara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çağlar, son günlerde sıklıkla yaşanan dolandırıcılık olaylarına ilişkin de bilgi verdi. Çağlar, dolandırıcıların kendilerini 'emlakçı' olarak tanıttığını ya da yakınına ait evi sattığını belirterek, satış fiyatının bir bölümünün başkasına ait banka hesabına gönderilmesinin ardından tapu müdürlüklerinden mesai bitimine yakın saatlerde randevu almayı tercih ettiğini söyledi.
"MESAİ BİTTİ, İŞLEMLER YARINA KALDI"
Çağlar, tapu müdürlüğüne gidildiğinde de kalan paranın havalesini yaptıran dolandırıcıların, 'Mesai bitti. İşlemler yarına kaldı' diyerek ev almak isteyenlerin dolandırıldığını anlattı.
"GÜNDE 5-6 DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ"
Dolandırıcıların son günlerde bu yöntem ile insanları mağdur ettiğini vurgulayan Çağlar, şöyle konuştu:
"ARAÇ SATIŞINDA DA AYNI YÖNTEM KULLANILIYOR"
"Dolandırıcılık genellikle para aktarma sırasında oluyor. Satış ücretinin bir bölümünü evi alacak kişi gönderiyor. Kalanının başka hesaba gönderilmesi talep ediliyor. Ev alacak kişiler, mutlaka paranın tamamını ev sahibinin hesabına göndermeli. Dolandırıcılar, bu yöntemi çok kullanıyor. Dolandırıcılar tapu müdürlüklerinde son dakikaya randevu alıp, para gönderildikten sonra da 'Mesai bitti', 'İşlemler sonraki güne kaldı' gibi söylemlerle kandırıyor. Araç ve konut satışlarında benzer durum yaşanıyor. Günde 5-6 dolandırıcılık şikayeti alıyoruz."
"İŞLEMLERİ ERKEN YAPIN" UYARISI
Konut satışlarının yanı sıra noterde gerçekleştirilen araç satışlarında da dolandırıcıların benzer yöntemi kullandığından bahseden Çağlar, "Araç satışlarında da kapora gönderiliyor. Notere geliniyor. Başkasının adına hesaba para gönderiliyor. Noter satışı mesai bitiminin sonuna doğru yapılmaya çalışıyor. Ertesi güne kalınca da hesaba para gönderildikten sonra dolandırıcıya ulaşılamıyor. Alım satım yapacakları uyarıyorum. Satış işlemlerinin mesai bitimine yakın dakikalarda yapmayın. Gün içerisinde erken saatlerde gerçekleştirin" dedi.
YETKİ BELGESİ ARAŞTIRILMALI
Çağlar, alım-satım işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken şeyleri de şöyle sıraladı:
"İnternet sitelerindeki ilan sahiplerinin gerçekten ev, tapu, araç ya da ruhsat sahibi olduğuna emin olun. Sitelerdeki ilanı veren emlakçı mı, yetki belgesi var mı, vergi levhası var mı araştırın. Bunları araştırmadığınız sürece dolandırılabilirsiniz."
KİRALIK EVDE 'KAPORA' ALDATMACASI
Dolandırıcıların kiralık ev arayanları da 'kapora' oyunu ile aldattığına değinen Çağlar, "İnternet sitesindeki ilanda kiralık ev buluyorsunuz. Kapora gönderiliyor. Başka illerden gelen de ilanda görüp, ödeme yapıyor. Sonra emlakçı diye tanıdıkları kişiyi aradıklarında telefona bakmıyor. Eve gidiyorlar, evde başkaları oturuyor. Burada emlakçı olmadığı ve dolandırıcı olduğu ortaya çıkıyor. Ev kiralamak isteyenler, buna dikkat etmeli" diye konuştu.
Çağlar, mağdurların şikayeti sonrası dolandırıcıların herhangi bir oda kaydı bulunmaması nedeniyle işlem yapamadıklarını ve polise gitmeleri gerektiğini anlattıklarını söyledi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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"PES" DEDİRTEN OLAY... Son dakika haberleri: Herkesin başına gelebilir! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem!/pes-dedirten-olay-son-dakika-haberleri-herkesin-basina-gelebilir-emlak-dolandiriciliginda-yeni-yontem-3577294
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