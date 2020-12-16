Aracıyla tekneye çarptı! "2020 yılı bize hiç iyi gelmedi!"

DHA

Sinop'ta, önceki gün kent merkezindeki mendirek alanında şoke eden bir trafik kazası meydana geldi. Necdet Dikmen (55) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu mendirekten düşerek, deniz kıyısındaki balıkçı kayığına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araç, denize düşmekten son anda kurtuldu.

DENİZE DÜŞMESİN DİYE HALATLARLA BAĞLANDI

DHA'da yer alan habere göre sürücü Dikmen, kendi imkânıyla aracından çıkarak kıyıya ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, denize düşmemesi için halata bağladığı aracı, daha sonra çağrılan vinçle, bulunduğu yerden çıkardı.

"2020 YILI BİZE HİÇ İYİ GELMEDİ"

Sinop´ta 30 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen sürücü Dikmen kaza anını anlattı: "Manevra esnasında ileri geri yapıyordum. Geri vitese taktığımı sanıyordum. Oysa ileri vitese takmışım. Daha sonra araç denize doğru düştü.

"BAGAJDAN ÇIKMAYI BAŞARDIM"

Biraz korktum ancak bagajdan çıkmayı başardım. Aracın sadece sağ tarafı ıslandı. Bu 2020 yılından kurtulmak istiyorum. Başımıza çok kötü şeyler geldi. Salgınlar, hastalıklar, ölümler çoğaldı."