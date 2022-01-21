HDP lideri Pervin Buldan koronavirüse yakalandı.

Buldan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Covid testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" dedi.

BABACAN: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.