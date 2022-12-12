Peru’da protestolar büyüyor: İki kişi öldü, Andahuaylas Havalimanı kapatıldı
Peru’da Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun görevden alınmasının ardından başlayan protestolar büyüyor. Pazar günkü protestolarda polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan çatışmalarda iki kişi hayatını kaybetti. Peru Ombudsmanlığı, öldürülen protestoculardan birinin ergenlik çağında olduğunu duyurdu.
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Peru’da protestolar büyüyor: İki kişi öldü, Andahuaylas Havalimanı kapatıldı/peruda-protestolar-buyuyor-iki-kisi-oldu-andahuaylas-havalimani-kapatildi-3546649
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