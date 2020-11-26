Muvazzaf astsubay olmak isteyenler bugün KPSS Ön Lisasn sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte PERTEM astsubay başvuru şartlarını merak edip araştırmaya başladı. PERTEM muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, kılavuzda gösterilen kontenjan ve kaynak okullarına göre (Kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olan ve YÖK tarafından denkliği onaylanan diğer

Fakülte/Yüksekokul bölümleri mezunları da ilgili sınıf kontenjanı için başvurabileceklerdir.) mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek ve kadın adaylardan;

1. Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından "KPSSP93 Ön Lisans/ KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)" en az 60 ve üzerinde olanlar,

2. Kılavuzda belirtilen sınıflara müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az belirlenen baraj puanı ve üzerinde alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla söz konusu sınıflara müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır

3. En az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

4. Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay/yedek astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),

5. Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler başvurabileceklerdir.

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

1. Alım faaliyeti Başvuru Kılavuzunda belirtilen dönemde yapılacaktır. Adaylar başvurularını Kılavuzda belirtilen tarihe kadar, Milli Savunma Bakanlığının www.personeltemin.msb.gov.tr www.msb.gov.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır.

3. Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI ve ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

4. Başvurusu kabul edilen adaylara belirlenecek sınav merkezlerinde uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

5. Asıl başvurular; başvurusu kabul edilerek adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.