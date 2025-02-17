Persepolis: 0 - Al Nassr: 0 | MAÇ SONUCU

Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 8. hafta müsabakasında Persepolis ile Al Nassr karşı karşıya geldi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi Stadı'nda oynanan maçta iki takım da gol atmayı başaramadı ve sahadan birer puanla ayrıldı.

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Persepolis'te Türk futbolcu Serdar Dursun, mücadelede 82 dakika forma giydi.

Bu sonuçla 4. beraberliğini yaşayan Kartal yönetimindeki Persepolis, puanını 7'ye çıkardı. İkinci kez berabere kalan Al Nassr ise puanını 17'ye yükseltti.