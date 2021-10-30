"Geçen yıl yaklaşık 220 metre uzunluğuna kadar kazısını yaptığımız merdiven bu yıl 350 metreye ulaştı. Kazılarda tek mezar içerisinde iki genç bireye ait kemikler ortaya çıkarıldı. Kafatasından biri mezarın doğu diğeri batı kısmına yerleştirilmiş. Mezar içerisinde herhangi bir buluntu yok, bu da o dönemde soyulduğunu göstermektedir. Bunlar yaklaşık olarak 1500 yıllık iskeletler."