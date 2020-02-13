Perfüzyonist nedir? sorusu Sağlık Bakanlığı perfüzyonist ataması ile birlikte gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı açtığı 20 yeni kadroya lisans mezunu perfüzyonist ataması yapmak için KPSS 2020/4'te tercihleri almaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı atama sözleşmeli personel alımı şeklinde olacak. Perfüzyonist ile ilgili detaylar haberimizde.

PERFÜZYONİST NEDİR?

Perfüzyon sözcüğü, bir sıvıyı organ veya dokuya, kan damarları yoluyla pompalamak anlamına gelir. Perfüzyonist, kalp ameliyatı gerçekleştirilirken, gerektiği takdirde hastanın dolaşım ve solunum fonksiyonlarını yapay olarak desteklemek veya geçici olarak değiştirmek için kalp-akciğer makinesini (ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı) kullanmakla sorumludur. Perfüzyonist, kalp operasyonu gerçekleşirken, hastanın fizyolojik ve metabolik ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca, kalbi durduran ilacı vermek perfüzyonistin sorumluluğundadır.

PERFÜZYONİST ATAMASI

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Yapıalcak atamalarından birisi de perfüzyonist branşına olacak. Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabilecekler.

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PERFÜZYONİST ATAMASI YAPILACAK KADROLAR

SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SBÜ Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SBÜ Diyarbakir Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, SBÜ İstanbul Bağcilar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SBÜ İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kilis Devlet Hastanesi, SBÜ Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sivas Numune Hastanesi, SBÜ Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi