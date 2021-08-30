Fenerbahçe'ye gelişi tartışmalara neden olan Vitor Pereira, önce oyuncuların güvenini kazandı; kısa sürede başardıklarıyla taraftarı da arkasına almayı başardı.

Portekizli teknik adam hem sahaya koyduğu oyunla hem oynattığı oyunculardan aldığı verimle hem de gençleri takıma adapte etmesiyle 2. Fenerbahçe dönemine çok iyi bir başlangıç yaptı.

GİTSİN DENİLENLERİ PARLATTI

Sarı-lacivertli takım ligin 3 haftası bitmiş olmasına rağmen transferde beklenen hamleler gelmedi. Steven Caulker, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak ve Kim Min-Jae takıma katıldı. Caulker'ı oyun planına uymadığı için kadroya almayan Pereira, Serdar Dursun'u da sakatlık nedeniyle kullanamıyor. Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak'ın ise henüz lisansı çıkmadı. Kim'den ise UEFA kadrosuna yazılmadığı için Helsinki maçlarında faydalanamadı.

53 yaşındaki teknik adam, geçen sezonki kadronun üstüne kiradan dönen Miha Zajc ve gençleri takviye ederek çok farklı bir oyunu başarıyla hayata geçirdi.

Takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Marcel Tisserand, savunmada değişmez isim haline geldi. Pereira'nın oyununda sık sık ileri çıkışlarıyla ofansa da katkı veriyor.

2018'de Fenerbahçe'ye katılan Ferdi Kadıoğlu, birçok hocayla çalıştı ancak 'potansiyel yıldız adayı' olmaktan öte geçemedi. Pereira, hazırlık maçlarından itibaren onu ilk 11 oyuncusu olarak konumlandırdı. Altay maçında 1 gol ve 1 asistle kahraman oldu.

Geçen sezonu Genoa'da geçiren Miha Zajc'ın kampta olup olmayacağı bile tartışma konusuydu. Gitmesi beklenirken hazırlık maçlarında orta sahadaki performansıyla takıma yerleşti. Sonradan girdiği Antalyaspor maçında attığı golle kilidi açan oyuncuydu.

3'lü savunmayla oynaması sezon öncesinde eleştirilen Pereira, futbolun sadece taktikten ibaret olmadığını Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında anlattı:

"Futbol sadece teknik ve taktik değildir. Güçlü takım ruhu yaratmaktır. Ortaya koyduğumuz ruh çok güzeldi. Fenerbahçe taraftarının da sürekli savaşmaya inanan bir ruhu vardı."

Yine Antalya maçında zaman zaman yuhalanan uzun süredir istenmeyen adam ilan edilen Samatta'ya sahip çıktı. Takımındaki oyunculara karşı olan bakışını şöyle ifade etti:

"Samatta aileden biri. Aile bireylerine her zaman destek olmak gerekir. Çok çalışıyor. Bugün golü eksikti ama gol dışında çok çalıştı. Ben de oyuncularımda bunu görmek istiyorum."

GENÇLERİ LAF OLSUN DİYE OYNATMADI!

Helsinki maçında Muhammed'in oyuna girip attığı muhteşem golle maçı alması onu manşetlere çıkardı. Ancak çoğunluk 20 yaşındaki oyuncunun sonraki maçta ilk 11'de yer alacağını düşünmüyordu. Pereira, Antalyaspor ve Altay karşısında onu ilk 11'de sahaya sürerek inancını gösterdi.

16 yaşındaki Arda Güler, iki Helsinki maçında ve Antalyaspor karşısında oyuna girdi. Antalya maçında ilk golün asistini yaptı.

18 yaşındaki Fatih Yiğit Şanlıtürk ise deplasmandaki Helsinki karşılaşmasında sonradan oyuna girerek gol atmayı başardı.

Helsinki ile oynanan rövanş maçı 3-1 giderken 81. dakikada Fatih Yiğit'in oyuna girmesiyle ileri uçtaki oyuncuların yaş ortalaması 18 (Arda 16, Fatih 18, Muhammed 20) oldu. Bu Fenerbahçe tarihinde hazırlık maçlarından bile görmeye alışık olmadığımız bir tablo. Fatih Yiğit'in golü, Muhammed'in ortasında ters vuruş yapan Peltola'nın sayısı maçın 5-2 bitmesini sağladı.

Portekizli çalıştırıcı, genç oyunculara olan güvenini de şu sözlerle anlattı:

"Altyapıdan gelen oyuncularımızla karakterli, güçlü ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk. Altyapımıza dikkat çekmek ve tebrik etmek istiyorum. Arda 16, Muhammed 20, Fatih 18 yaşında. 21 yaşında Ferdi ve 23 yaşında Altay var. Deneyimli oyuncularımız da güçlü ve karakterliler, bunu sahaya yansıttılar."

FUTBOLCULAR ONA İNANIYOR!

Genç oyuncular Muhammed ile Fatih attıkları gollerin ardından yedek kulübesine koşarak Vitor Pereira'ya sarıldılar. Kadıköy'deki Helsinki maçının ardından Arda ve Muhammed ile basının karşısına geçti. Karşılıklı birbirlerine olan güvenlerini anlattılar.

Altay maçının yıldızı Ferdi Kadıoğlu da maçın ardından yaptığı açıklamada hocasına olan inancını gösterdi. 21 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon genç oyuncular çok fazla şans buluyor ve hocamıza teşekkür ederim. Bize güveniyor, bunu hissettiriyor. bizimle konuşuyor, yardım ediyor. Helsinki maçından sonra performansımdan memnun olduğunu söyledi. Golümü ve asistimi Vitor Pereira'ya armağan ediyorum."

TOPLAM 12 MAÇTA YENİLGİ YOK!

Ligimizde pek aşina olmadığımız 3'lü savunma sistemiyle sezonu açtı. Yeni sistem oturana kadar puan kayıpları yaşayacağı konuşuluyordu. 7 hazırlık maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Resmi maçlarda ise 5 karşılaşmada 5 galibiyetle şov yaptı. Bu 5 maçın sadece 1'inde kalesinde gol gördü. 12 gol atan takım sadece 2 gol yedi.

Bunu başarırken takımı sıkıcı bir savunma sistemiyle değil, önde basan topun olduğu yerde çoğalan bir anlayışla göze hoş gelen bir futbol izletti.

ARTIK GÖZLER TRANSFERDE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu en geç 2 Eylül Perşembe günü teslim etmek zorunda. Takviyeler için hummalı bir şekilde çalışmalar sürüyor. Vitor Pereira'nın verdiği listeden 3-4 oyuncuyu milli aradan sonra takımda görmemiz mümkün. Süper bir başlangıç yapan Pereira, lige verilen arada yeni transferleri takıma yerleştirip galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.