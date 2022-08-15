PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU

Selahattin Paşalı'ya eşlik edecek olan Kaya, Pera Palas oteli hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen gazeteci Esra olarak karşımıza çıkacak.

Sekiz bölümden oluşacağı bilinen yapımda Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesi üzerine geçmişe gidecek.