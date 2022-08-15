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Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon ne zaman çıkacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu? Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu ve oyuncuları kimlerdir?

Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Netflix'in Türk yapımı dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı izleyicilerden tam not aldı. Hikayesi ve oyuncularının da beğenildiği dizi yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Beğenilen dizinin 2. sezonu çıkacak mı? Sorusunun yanıtını izleyiciler araştırmaya başladı. Peki, Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon ne zaman başlayacak, konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 2. sezon tarihi...

15.08.2022 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Başrollerini Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer gibi isimlerin paylaştığı Netflix Türkiye orijinal yapımı Pera Palas'ta Bir Gece zamanda yolculuk hikayesiyle çok sevildi. Charles King'in "Midnight at The Pera Palace" adlı kitabından esinlenilerek yazılan hikayede Mustafa Kemal için düzenlenecek suikastı engellemek gelecekten gelen gazeteci Esra'ya kalıyor. Peki, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin konusu nedir, 2. sezon ne zaman başlayacak? Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon tarihi...

  • PERA PALAS'TA GECE YARISI 2. SEZON GELECEK Mİ?

    Henüz yayınlanalı üç gün olmasına rağmen listede ilk sıraya oturan Pera Palas'ta Gece Yarısı bir süredir beklenen yapımlardan biriydi. 8 bölümlük ilk sezonunu hızla izleyen seyirciler yeni sezonla ilgili Netflix'ten açıklama bekliyor.

  • PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU

    Selahattin Paşalı'ya eşlik edecek olan Kaya, Pera Palas oteli hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen gazeteci Esra olarak karşımıza çıkacak.

    Sekiz bölümden oluşacağı bilinen yapımda Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesi üzerine geçmişe gidecek.

  • PERA PALAS'TA GECE YARISI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    *Hazal Kaya - Esra
    *Selahattin Paşalı - Halit
    *Engin Hepileri
    *Tansu Biçer
    *Hakan Dinçkol
    *Ergun Metin
    *Clare Louise Frost - Agatha Christie
    *Jordan J Gallagher - Lover
    *Yasemin Szawlowski - Sonia
    *James Chalmers - George
    *Ahmet Varlı
    *Nergis Öztürk
    *Murat Kılıç

     

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