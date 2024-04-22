Pera Müzesi’nde 'Gelecek Hatıraları' için son günler

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin geleceği nasıl hatırlayacağımız hakkında düşünmeyi öneren sergisi Gelecek Hatıraları 28 Nisan’a kadar devam ediyor. Vakfın Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nu temel alan Gelecek Hatıraları, pek çoğu bu sergi için üretilen güncel yapıtlar aracılığıyla hafıza ve gelecek tahayyülleri arasında kurulan bağları araştırıyor.

REKLAM Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği sergi, arşive gelecek-yönelimli bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Dört bölümden oluşan serginin “Motiflerin Hatırlattıkları” bölümünde, seramik bezemelerde kullanılan motiflerden yola çıkan eserler yer alırken; “Nesnelerin Hafızası”nda hikâyeler seramik objeler aracılığıyla anlatılıyor. “Bölgenin Hafızası” bölümü mekânsal müdahaleler ve mekâna özgü yerleştirmeler sunarken; “Geleceği Hatırlamak” bölümü ise spekülatif nesneler, video ve fotoğraflar aracılığıyla geleceğin hafıza nesnelerini bir araya getiriyor.

Gelecek Hatıraları’nda eserleri sergilenen sanatçılar arasında Adriana Varejão, Aslı Çavuşoğlu, Bilal Yılmaz, Burçak Bingöl, Candice Lin, Deniz Eroglu, Elif Uras, Francesco Simeti, Jorge Otero-Pailos, Livia Marin, Metehan Törer, Neven Allgeier, Oddviz, Skuja Braden, Taner Ceylan, Volkan Aslan, Yasemin Özcan ve Zsófia Keresztes yer alıyor. Gelecek Hatıraları artırılmış gerçeklikle telefonlarınızda! Pera Müzesi, sergi kapsamında Instagram filtrelerine bir yenisini daha ekledi. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan güncel yapıtlara ilham veren eserler, Gelecek Hatıraları filtresiyle, artırılmış gerçeklik teknolojisi aracılığıyla istenilen mekâna dijital olarak yerleştirilebiliyor. Takipçiler, Pera Müzesi’nin Instagram hesabındakifiltre ile eserlerin incelikle işlenmiş üç boyutlu dijital hallerini ve süslemelerini yakından keşfederken, paylaşımlarını benzersiz eserlerle renklendiriyor.

Müzenin YouTube kanalında ise sergi sanatçılardan Francesco Simeti, Skuja Braden ve Metehan Törer koleksiyonla kurdukları bağı, “Gelecek Hatıraları nasıl oluşur?” başlıklı videoda takipçilerle paylaşıyor. Gelecek Hatıraları, 28 Nisan’a kadar Pera Müzesi’nin 4. ve 5. kat sergi salonlarındaziyarete açık. Sergiye, müzenin web sitesinde yer alan Dijital Sergiler sekmesi aracılığıyla çevrimiçi olarak da ulaşılabilir.

Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir. Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, Çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.