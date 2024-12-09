Pera Müzesi'nde 'Ustaların İzinde'

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yola çıkarak hazırlanan Kahve Molası sergisini farklı bir pencereden keşfe çağırdığı “Ustaların İzinde” başlıklı sergi turu düzenliyor.

REKLAM advertisement1 Geç 19. ve erken 20. yüzyılda Kütahya'da çini ve seramik üretiminin ikinci altın çağına Kütahyalı seramik ustalarının eserleri eşliğinde mercek tutan etkinlikte, Kütahya seramik zanaatını şekillendiren dört usta isim; Hafız Mehmed Emin Efendi, Minas Avramidis, Artin ve Garabet Minasyan Kardeşler ile David Ohannesyan, eserleri üzerinden detaylı bir şekilde ele alınacak.

Sergide bulunmayan çini ve seramikleri de görme fırsatı yakalayacak katılımcıların Kütahya çini sanatının gelişim sürecini, ustaların bireysel stillerini ve onların dünya sanat mirasına katkılarını öğrenecekleri “Ustaların İzinde” sergi turu 20 Aralık Cuma günü 18.30’da gerçekleşecek.