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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Pera Müzesi'nde Trio Khalkedon konseri

        Pera Müzesi'nde Trio Khalkedon konseri

        Pera Klasikleri konserlerinde bu ay Trio Khalkedon'u müzikseverlerle buluşacak. Kemanda Ceren Gürkan, viyolada Göknil Özkök Sezener ve viyolonselde Yelda Özgen Öztürk'ten oluşan trio, 12 Nisan Cumartesi 19.30'da, "Bahar" temasıyla sahne alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 00:06 Güncelleme: 09.04.2025 - 00:06
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        Pera Müzesi'nde Trio Khalkedon konseri
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde bu ay oda müziği repertuvarında geniş yelpazede ve farklı dönemlerden eserleri sahnesine taşıyan Trio Khalkedon'u müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Kemanda Ceren Gürkan, viyolada Göknil Özkök Sezener ve viyolonselde Yelda Özgen Öztürk’ten oluşan trio, 12 Nisan Cumartesi 19.30’da, “Bahar” temasıyla sahne alacak.

        Trio Khalkedon, konserde Schubert, Mozart ve Beethoven’ın keman, viyola ve viyolonsel üçlüsü için bestelenmiş eserlerini seslendirecek. Programda yer alan eserlerin tamamı, orijinal düzenlemeleriyle icra edilecek.

        Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda gerçekleşecek konser, dinleyenleri tarihi ve büyülü bir atmosfer içerisinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

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        #Pera Müzesi
        #Trio Khalkedon
        #konser
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