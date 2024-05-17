Pera Müzesi'nde Müzeler Günü'nen özel atölyeler

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Uluslararası Müzeler Günü’nde çocukları müzenin dış cephesinden katlarına, Osman Hamdi Bey sergisinden, Osman Hamdi Bey’in kurgusal çalışma odasına, en sonunda da Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun içine bir yolculuğa çıkarıyor. Çocuklar bu yolculuğun sonunda deneyimlerini yansıtan tasarımlara da imza atıyor.

Öğretmenler ise müze bilinci konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan drama atölyesine katılabilecek. Doğaçlama, canlandırma ve oyunlar içeren bu çalışma, atölye alanında başlayıp sergi salonunda devam edecek. Atölye katılımcıları, kendilerine özel hazırlanan öğretmen rehber kitapçıklarını derslerinde nasıl kullanabileceklerini, öğrencilerine sergileri nasıl gezdirebileceklerini ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler oluşturma yollarını öğrenecek.

REKLAM Gençler Pera Müzesi’nde buluşuyor! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel atölye, gençleri müzede bir araya getiriyor. Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinden ilham alan etkinlik, gençleri doğaçlama, canlandırma ve hazine avı gibi aktivitelerle müzeyi keşfe çağırıyor. “Müzede Yaratıcı Öğrenme” yaklaşımı ve “Müzede Drama” yöntemiyle tasarlanan atölyede katılımcılar, sosyal-duygusal öğrenme süreçlerine dahil olma fırsatı yakalıyor. Artshop’ta yayınlara özel indirim

Pera Müzesi Artshop, Müzeler Haftası’nı özel bir kampanyayla kutluyor. Sanatseverler, 18 - 26 Mayıs arasında müze mağazasında ve artshop.peramuzesi.org.tr’de satışa sunulan tüm yayınlarda yüzde 10 indirim fırsatından faydalanabilecek. Atölye Programı: Müzenin Dışından Tablonun İçine - 18 Mayıs Cumartesi, 10.30

Öğretmenler için Müzede Drama - 18 Mayıs Cumartesi, 13.00

Müzede Drama ile Keşif! - 19 Mayıs Pazar, 14.30 Pera Müzesi’nde (yüz yüze) gerçekleşecek atölyelere katılım ücretsizdir, rezervasyon gereklidir.