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        Haberler Yemek Yapma Pepeçura tarifi ile adım adım yapımı: MasterChef pepeçura tatlısı nasıl yapılır?

        Adım adım pepeçura tarifi: MasterChef pepeçura tatlısı nasıl yapılır?

        MasterChef Türkiye All Star'da bu akşam Karadeniz mutfağı yemekleri yapılıyor. Rize'nin coğrafi işaret tescilli tatlılarından biri olan pepeçura tatlısı da yapılacaklar listesinde yer alıyor. İzleyiciler için "Pepeçura hangi üzümden, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, adım adım pepeçura tarifi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 19:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:29
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          Pepeçura tatlısı, hem kolay yapılışı hem de lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi olmaya aday bir tatlı. Doğu Karadeniz bölgesinin üzümden yapılan tatlısı pepeçura, sonbahar ayları için adeta biçilmiş bir kaftan. Peki, pepeçura tatlısı nasıl yapılır? İşte, adım adım pepeçura tarifi...

        • 2

          PEPEÇURA TARİFİ

          Malzemeler:

          200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle:

          1 kg İsabella üzümü (Kokulu siyah üzüm)

          5 su bardağı su (üzümleri haşlarken kullanmak için)

          yarım su bardağı toz şeker

          Yarım su bardağı mısır unu

          Yarım su bardağı mısır nişastası

          Üzerini süslemek için:

          Nane yaprakları

          1 avuç dövülmüş fındık

        • 3

          PEPEÇURA TATLISI NASIL YAPILIR?

          Pepeçura yapımı:

          Üzümleri yıkadıktan sonra süzdürerek derin bir tencereye alın. Üzerine 1 su bardağı suyu ilave edip orta ateşte pişirmeye bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra üzümler yumuşayıp kabuklarından ayrılana kadar 15-20 dakika pişirip ocağı kapatın.

          Üzümleri suyuyla birlikte ince bir süzgeçten geçirin. Üzerinde kalan taneleri kaşıkla iyice bastırarak mümkün olduğu kadar suyunun çıkmasını sağlayın.

          Üzüm suyuna yeniden 4 su bardağı kadar su ekleyin.

        • 4

          Toz şeker, mısır unu ve mısır nişastasını pepeçurayı pişireceğiniz derin bir tencereye alıp karıştırın (üzümlü suyu eklemeden önce kuru malzemeleri karıştırırsak topaklanma olmaz!)

          Üzümlü suyu tenceredeki kuru karışıma eklerken bir yandan karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca 1 dakika daha pişirip ocağı kapatın.

          Cam kabı su ile ıslatıp fazlalığını döktükten sonra pepeçurayı kaba akıtıp üzerini düzeltin. Ilındıktan sonra soğuması için buzdolabına alın. Yaklaşık 4 saat sonra dilimlere ayırıp nane yapraklarıyla ve dövülmüş fındık ile süsleyerek soğuk olarak servis edin.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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