04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rood, Pentagon'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye'yi S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçirmeye çalıştıklarını ifade eden Rood, "Bu konuda henüz pes etmedik. Bir başka yol izlemeleri konusunda ikna etmek için Türklerle görüşmeye devam ediyoruz. Sorunu olumlu şekilde çözmeye çalışmak için diyaloğa devam edeceğiz. Elbette Türkiye NATO’nun değerli bir üyesidir." diye konuştu.
Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütü ile mücadelesine de değinen Rood, "Türklerin bazı planlamalar konusunda daha yapıcı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Müsteşar, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin bazı boyutları üzerindeki çalışmaların da iyi gittiğini vurguladı.
"İRAN'IN SALDIRI İHTİMALİNE DAİR EMARELER GÖRÜYORUZ"
İran konusunda da değerlendirmelerde bulunan Rood, İran rejimine yönelik maksimum baskı politikasına rağmen Tahran'ın saldırgan tavırlarından vazgeçmediğinin Amerikan istihbaratı tarafından tespit edildiğini öne sürdü.
Rood, "Malum nedenlerden dolayı detayına girmeyeceğim ancak muhtemel bir İran saldırısına ilişkin emareleri görmeye devam ediyoruz. Bu konuda kaygılıyız." diye konuştu.
İran'ın bu yıl içinde birçok saldırı gerçekleştirdiğini belirten Rood, saldırganlık konusunda İran yönetiminin niyetini aslında bir süredir ortaya koyduğunu belirtti.
İran ile ilgili "dinamik olmaya devam edeceklerini" ifade eden Rood, "Yanıtımız da dinamik olacak." dedi.
Rood, ABD'nin bölgeye gönderdiği 14 bin askerin tam olarak nereye konuşlandırıldığı veya sabit bir noktada kalıp kalmayacağına ilişkin ise herhangi bir karara varmadıklarını kaydetti.
"UKRAYNA YARDIMLARININ KESİLMESİ KONUSUNDA NET BİR AÇIKLAMA ALMADIM"
ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasına konu olan Ukrayna'ya yapılması gereken askeri yardımların askıya alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rood, yardımlar askıya alındıktan sonra haberdar edildiğini dile getirdi. Rood, "Yardımların askıya alınmasına ilişkin yolsuzluklara yönelik kaygılar olduğu dışında net bir açıklama almadım." dedi.
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