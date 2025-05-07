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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Penta Teknoloji'nin cirosu yüzde 15 yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Penta Teknoloji'nin cirosu yüzde 15 yükseldi

        Penta Teknoloji'nin 2025'in ilk çeyreğindeki konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik artışla 6,9 milyar TL oldu. Şirketin aynı dönemdeki net kârı 35,9 milyon TL'ye ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 23:47 Güncelleme: 07.05.2025 - 23:47
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        Penta Teknoloji'nin cirosu yüzde 15 yükseldi
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        Penta Teknoloji, 2025’in ilk üç ayına ilişkin mali sonuçları açıkladı. Buna göre şirketin 2025’in ilk çeyreğindeki konsolide cirosu yüzde 15’lik artışla 6,9 milyar TL olurken, brüt kârı yüzde 17 artarak 506,7 milyon TL’ye ulaştı. Penta Teknoloji’nin yüzde 3,1 artan FAVÖK’ü 266,2 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçti. Şirket aynı dönemde 101,3 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti.

        Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin kuruluşundan bu yana teknoloji alanındaki uzmanlığı, operasyonel verimliliği, güçlü dağıtım ağı ve sağlam IT altyapısı ile iş ortaklarına daha kârlı ve rekabet avantajı sağlayan bir ekosistem sunma hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Erünsal şöyle devam etti:

        "1990 yılında başlayan yolculuğumuzda bugün Türkiye’nin en güçlü ve öncü katma değerli teknoloji dağıtıcılarından biri konumundayız. 35 yıllık köklü geçmişimiz ve güçlü kurumsal birikimimizden aldığımız ilhamla dijital dönüşüme yatırım yapıyor, katma değerli hizmetlerimizle sektöre yön veriyoruz. Penta Teknoloji olarak 40’tan fazla global ve yerel teknoloji markasının Türkiye’deki dağıtımını hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirirken 2025 yılının ilk çeyreğinde de kârlılık ve ciroda kesintisiz büyümemizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Öncüsü olduğumuz sektörde katma değerli hizmetlerimiz ve geliştirdiğimiz süreçlerle iş ortaklarımızın geleceklerini şekillendirmelerine katkı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde güçlü iş birliklerimizi daha da geliştirerek yenilikçi projelerle teknolojinin geleceğinde söz sahibi olmaya devam edeceğiz.”

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