        Haberler Dünyadan Penn Badgley ile Domino Kirke'nin ikiz bebekleri dünyaya geldi - Magazin haberleri

        Penn Badgley ile Domino Kirke'nin ikiz bebekleri dünyaya geldi

        'Gossip Girl' ve 'You'da canlandırdığı karakterlerle tanınan ABD'li oyuncu Penn Badgley, şarkıcı eşi Domino Kirke ile ikiz bebeklerine kavuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 09:42 Güncelleme: 04.09.2025 - 09:42
        İkiz bebekleri dünyaya geldi
        2017'de evlenen oyuncu Penn Badgley ile şarkıcı Domino Kirke, ilk çocukları James'i 2020'de kucaklarına almıştı. İkiz bebek bekleyen çiftten Badgley'den müjdeli haber geldi.

        Penn Badgley, ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini sosyal medyadan yayınladığı videoyla duyurdu. Yeni kitabı için 14 Ekim'de katılacağı bir etkinlik olduğunu söyleyen Badgley, çektiği videoda fısıldayarak konuştuğunu ve bebekleri uyandırmak istemediğini ifade etti. Ünlü oyuncu, videoda bebeklerden birinin minik ayağını gösterdi.

        Penn Badgley ile eşi Domino Kirke’ün erkek bebekleri tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi.

        Domino Kirke'ün Morgan O'Kane ile olan ilişkisinden Cassius adında bir oğlu daha bulunuyor.

        Fotoğraflar: Instagram, Mega

        #Penn Badgley
        #Domino Kirke

