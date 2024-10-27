Penelope Cruz eşi Javier Bardem'in ev hallerinin fotoğraflarını çekti

Penelope Cruz ve Javier Bardem, iki çocukla taçlandırdıkları evliliklerini 14 yıldır mutlu bir şekilde sürdürüyor.

Hollywood'un en gözde çiftlerinden olan Cruz ve Bardem, ekranda ve ekran dışında birbirlerini desteklemeye devam ediyorlar, hatta projelerde birlikte çalışıyorlar.